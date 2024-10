Lista dos vereadores eleitos em Carapicuíba-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Carapicuíba neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Carapicuíba. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

De acordo com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes dos candidatos que conquistaram uma cadeira no Legislativo municipal. A disputa foi acirrada, com muitos candidatos lutando voto a voto para garantir sua eleição.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Carapicuíba, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fabinho Reis PSD 3,08% 5.562 2 Adão PSD 2,42% 4.378 3 Ronaldo Souza PSD 2,24% 4.050 4 Arlen Santos PODE 2,04% 3.685 5 Serginho Junior UNIÃO 1,92% 3.466 6 Beserra REPUBLICANOS 1,84% 3.331 7 Eduardo Zezinho Considerado MDB 1,82% 3.293 8 Prof Naldo PT 1,82% 3.290 9 Bruno Marino PODE 1,77% 3.188 10 Fabricio Souza REPUBLICANOS 1,71% 3.087 11 Zé Amiguinho PODE 1,62% 2.929 12 Dr. João Naves PSD 1,49% 2.695 13 Davson PSDB 1,47% 2.658 14 Vanessa Maia PSDB 1,26% 2.274 15 Professor Ladenilson MDB 1,26% 2.273 16 Álvaro Abílio UNIÃO 1,14% 2.060 17 Flavinho Ampermag PSD 1,14% 2.054 18 Nil do Ariston UNIÃO 1,05% 1.904 19 Denise Alexandre PL 0,96% 1.739

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.