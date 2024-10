Lista dos vereadores eleitos em Caraá-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Caraá, no Rio Grande do Sul, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Caraá. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos e seus apoiadores acompanham atentamente cada atualização. A disputa acirrada por uma cadeira no Legislativo municipal mobilizou a cidade nas últimas semanas, com debates acalorados sobre as propostas dos concorrentes.

Os eleitores de Caraá demonstraram grande interesse no pleito, comparecendo em peso às urnas para exercer seu direito democrático. A participação expressiva da população reflete a importância que os cidadãos atribuem à escolha de seus representantes locais, que serão responsáveis por propor e aprovar leis que impactarão diretamente o dia a dia da comunidade.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Caraá, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CARAÁ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fabiano Santos REPUBLICANOS 7,94% 423 2 Marco Vinicius PSDB 6,96% 371 3 Pingo PP 5,72% 305 4 Duda MDB 5,12% 273 5 Claudio Tatico MDB 4,79% 255 6 Micoco REPUBLICANOS 4,67% 249 7 Evandro PSB 4,48% 239 8 Mateus da Bailanta PSDB 4,18% 223 9 Rober Gratidão PSDB 3,57% 190

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das cadeiras leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.