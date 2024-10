Lista dos vereadores eleitos em Campinorte-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Campinorte – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração, que definirá os novos representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para processar os dados e divulgar o resultado das eleições 2024 o mais rápido possível. A população de Campinorte aguarda com grande interesse para saber quem serão os nove vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal, representando os interesses da comunidade local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para o cargo de vereador em Campinorte são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAMPINORTE

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Lução PL 10,56% 783 2 Itallo Fernandes REPUBLICANOS 5,25% 389 3 Vani Lara (assistente Social) MDB 4,57% 339 4 Murilo Matheus UNIÃO 4,49% 333 5 Rosangela Barcelo Colinaçu MDB 4,06% 301 6 Vinicius Manduca UNIÃO 3,87% 287 7 Cezamar Correia PRD 3,82% 283 8 Roberto Manduca PP 3,60% 267 9 Paulo Henrique PDT 2,27% 168

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação no pleito.