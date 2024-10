Lista dos vereadores eleitos em Campinas-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Campinas enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a cidade aguarda com grande interesse para saber quem serão os novos representantes no Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Campinas. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos apresentando propostas para melhorar a qualidade de vida dos campineiros e enfrentar os desafios da cidade.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Campinas:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAMPINAS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Mariana Conti PSOL 2,69% 14.356 2 Vini CIDADANIA 2,14% 11.423 3 Higor Diego REPUBLICANOS 2,14% 11.391 4 Rodrigo da Farmadic UNIÃO 1,69% 9.006 5 Nick Schneider PL 1,50% 7.993 6 Débora Palermo PL 1,44% 7.690 7 Paolla Miguel PT 1,40% 7.485 8 Otto Alejandro PL 1,40% 7.442 9 Carlinhos Camelô PSB 1,37% 7.328 10 Roberto Alves REPUBLICANOS 1,32% 7.057 11 Rubens Gás PSB 1,31% 6.960 12 Arnaldo Salvetti MDB 1,30% 6.921 13 Marcelo Silva PP 1,29% 6.895 14 Perminio Monteiro PSB 1,24% 6.612 15 Nelson Hossri PSD 1,15% 6.157 16 Edison Ribeiro UNIÃO 1,15% 6.129 17 Rossini REPUBLICANOS 1,15% 6.112 18 Bene Lima PL 1,14% 6.093 19 Luiz Cirilo PODE 1,07% 5.694 20 Guida Calixto PT 1,03% 5.492 21 Carmo Luiz REPUBLICANOS 1,03% 5.479 22 Filipe Marchesi PSB 1,02% 5.435 23 Guilherme Teixeira PL 1,01% 5.383 24 Professor Wagner Romão PT 0,95% 5.088 25 Hebert Ganem PODE 0,94% 5.004 26 Gustavo Petta PC do B 0,90% 4.803 27 Eduardo Magoga Du Tapeceiro PODE 0,90% 4.780 28 Zé Carlos PSB 0,84% 4.460 29 Marrom Cunha MDB 0,84% 4.460 30 Luis Yabiku REPUBLICANOS 0,76% 4.039 31 Paulo Haddad PSD 0,74% 3.969 32 Dr Yanko PP 0,62% 3.302 33 Fernanda Souto PSOL 0,61% 3.268

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir a representatividade dos diferentes grupos políticos na Câmara Municipal.