Lista dos vereadores eleitos em Campina Grande-PB nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Campina Grande neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Com as urnas fechadas, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Campina Grande.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A cidade, conhecida por sua efervescência política, vive momentos de grande expectativa enquanto os números começam a ser divulgados.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Campina Grande, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAMPINA GRANDE

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jô Oliveira PC do B 2,22% 5.178 2 Carol Gomes UNIÃO 2,15% 5.009 3 Ivonete Ludgério UNIÃO 2,13% 4.964 4 Rafafá UNIÃO 2,06% 4.820 5 Alexandre do Sindicato UNIÃO 2,00% 4.671 6 Dinho Papa Léguas PSDB 1,98% 4.614 7 Fabiana Gomes UNIÃO 1,94% 4.524 8 Saulo Germano PODE 1,84% 4.300 9 Márcio da Eletropolo PSB 1,72% 4.008 10 Severino da Prestação MDB 1,68% 3.928 11 Valeria Aragão REPUBLICANOS 1,66% 3.865 12 Pâmela Vital MDB 1,65% 3.852 13 Sargento Wellington Cobra PSB 1,55% 3.619 14 Saulo Noronha MDB 1,53% 3.583 15 Aninha Cardoso REPUBLICANOS 1,50% 3.502 16 Waleria Assunção PSB 1,48% 3.446 17 Tertuliano Maracaja REPUBLICANOS 1,38% 3.223 18 Anderson Pila PSB 1,27% 2.956 19 Pimentel Filho PSB 1,23% 2.864 20 Pastor Luciano Breno AVANTE 1,18% 2.752 21 Frank PODE 1,08% 2.514 22 Rostand Paraíba PP 1,03% 2.409 23 Dr Olimpio PODE 0,95% 2.226

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas na Câmara Municipal, determinando assim a distribuição das cadeiras entre os partidos e coligações.