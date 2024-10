Lista dos vereadores eleitos em Campina das Missões-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Campina das Missões neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Campina das Missões. O processo de apuração está sendo realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema eletrônico seguro para garantir a transparência e agilidade na divulgação do resultado das eleições 2024.

À medida que os números vão sendo consolidados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma na Câmara Municipal. Os candidatos mais votados representam uma diversidade de partidos, refletindo a pluralidade de opiniões e interesses da comunidade local. A disputa acirrada demonstra o engajamento da população no processo democrático e a importância que os eleitores atribuem à escolha de seus representantes no Legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Campina das Missões, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAMPINA DAS MISSÕES

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Marcio Agnes Bujão PL 9,86% 429 2º Ademir Afonso Grunitzky PL 9,84% 428 3º Daltro Bastos MDB 7,56% 329 4º Douglas Gabriel Johanns Pydd PT 6,55% 285 5º Claudemar Justen PL 6,11% 266 6º Vanderlei Arnold Lei MDB 6,04% 263 7º Luciano Machado MDB 5,86% 255 8º Aline Raquel Dresch PL 5,24% 228 9º Marta Pies Volkmer PT 4,50% 196

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as vagas de forma proporcional entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos individualmente.