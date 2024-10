Lista dos vereadores eleitos em Camapuã-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Camapuã neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a apuração dos resultados, que promete revelar os novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para processar os dados e divulgar o resultado das eleições 2024 o mais rápido possível. A população de Camapuã está atenta às atualizações, esperando conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

À medida que os números vão sendo consolidados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma em Camapuã. Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade. A seguir, apresentamos a lista dos candidatos eleitos, conforme os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAMAPUÃ

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dayane Fernandes PP 7,51% 632 2 Lellis PODE 7,48% 629 3 Luiz Gonzaga MDB 6,04% 508 4 Pedrinho Cabeleireiro PSDB 5,59% 470 5 Ronnie Sandro PODE 5,37% 452 6 Helio PP 4,77% 401 7 Nilcilei Dog PSD 3,76% 316 8 Carlos Coco PSDB 3,45% 290 9 Ademar Laurindo PP 3,14% 264

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação proporcional dos diferentes grupos políticos na Câmara Municipal.