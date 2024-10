Lista dos vereadores eleitos em Calçoene-AP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Calçoene, no Amapá, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e o anúncio dos vereadores eleitos em Calçoene. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os olhos dos eleitores estão voltados para a disputa acirrada entre os candidatos a vereadores, que buscaram o apoio popular durante toda a campanha. A cidade, conhecida por sua rica história e belezas naturais, agora se prepara para conhecer os nomes que irão representar os interesses da população nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Calçoene para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CALÇOENE

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Wesley Alex PL 11,41% 827 2 Nildo Motos PDT 4,72% 342 3 Hugo Barata PRD 3,71% 269 4 Pucuiú PL 3,63% 263 5 Tiao Zolhudo PSD 3,61% 262 6 Gleu da Pesca PV 2,99% 217 7 Professor Carleno PV 2,95% 214 8 Marcio da Loja REPUBLICANOS 2,83% 205 9 Joabe Silva PL 2,47% 179

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso explica por que, em alguns casos, a ordem de eleição não corresponde exatamente à ordem de votação individual.