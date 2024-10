Lista dos vereadores eleitos em Caiapônia-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Caiapônia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e a população aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Caiapônia. A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer algumas surpresas, refletindo as mudanças no cenário político local e as expectativas dos eleitores por uma renovação na Casa Legislativa.

Conforme os resultados preliminares, já é possível vislumbrar quem serão os novos vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A seguir, apresentamos a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Cleber Martins Filho do Heber MDB 7,15% 729 2 Wiliany do Nizar PL 5,57% 568 3 Jamilton Moraes UNIÃO 4,68% 477 4 Amelia do Hospital UNIÃO 4,64% 473 5 Betim do Planalto REPUBLICANOS 4,24% 432 6 Margenys Santos UNIÃO 3,42% 349 7 Adilson do Mercado MDB 3,21% 327 8 Jaime Dias MDB 3,18% 324 9 Dener Carvalho UNIÃO 2,64% 269 10 Walerio Rodrigues PL 2,39% 244 11 Weily Rodrigues PSD 1,86% 190

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.