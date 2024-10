Lista dos vereadores eleitos em Caçapava-SP nas Eleições 2024

A ansiedade toma conta de Caçapava neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardamos a divulgação dos vereadores eleitos em Caçapava. Com as urnas fechadas desde as 17h, no horário de Brasília, os moradores estão na expectativa da contabilização dos votos e do resultado das eleições 2024.

A apuração está em andamento, com os dados sendo processados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A qualquer momento, poderemos ter acesso à lista oficial dos novos representantes da Câmara Municipal. É importante que você, leitor, fique atento e atualize esta página regularmente para conferir as informações mais recentes aqui na Tribuna do Paraná.

O processo de contagem dos votos é minucioso e seguro, garantindo a transparência do pleito. Conforme os números vão sendo consolidados, o panorama da nova composição da Câmara de Vereadores vai se formando, refletindo a escolha da população caçapavense.

Estamos trabalhando incansavelmente para trazer a você, em primeira mão, os nomes dos candidatos que conquistaram a confiança do eleitorado. Fique ligado, pois a divulgação oficial pode acontecer a qualquer instante!

Vale lembrar que a definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, assegurando uma representação proporcional das diferentes correntes políticas da cidade.