Lista dos vereadores eleitos em Cabeceiras-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cabeceiras – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e todos os olhos se voltam para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados.

À medida que a noite avança, a cidade fervilha com especulações sobre quem serão os novos representantes na Câmara Municipal. Os candidatos e suas equipes estão reunidos em diversos pontos da cidade, acompanhando de perto cada atualização. A população, por sua vez, aguarda ansiosa para conhecer os nomes que irão compor o poder legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos vereadores eleitos em Cabeceiras. Confira abaixo os candidatos que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CABECEIRAS

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Junior da Saude PDT 8,46% 554 2 Muller Machado PP 8,23% 539 3 Joviano Neto UNIÃO 6,18% 405 4 Junio do Guincho UNIÃO 5,27% 345 5 Ronaldo Cigano PP 4,73% 310 6 Ronaldo Eletricista PDT 4,69% 307 7 Iron da Foto PDT 4,64% 304 8 Batista Lima PP 4,40% 288 9 Tiao de Dorvalina UNIÃO 4,29% 281

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras que cada partido ou coligação conquista depende da soma total de votos recebidos. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido tiver um desempenho geral melhor, garantindo uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.