Lista dos vereadores eleitos em Caarapó-MS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Caarapó, no Mato Grosso do Sul, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes municipais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Caarapó. A cidade, que tem acompanhado de perto todo o processo eleitoral, aguarda com grande interesse para saber quem serão os escolhidos para representar a população na Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Conforme os números vão sendo consolidados, já é possível vislumbrar quem serão os novos vereadores da cidade. A disputa foi acirrada, com candidatos de diversos partidos buscando o apoio da população caarapoense. A seguir, apresentamos a tabela com os eleitos, conforme os dados apurados pelo TSE:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sandro Pacheco PSDB 5,88% 1.009 2 Moa Baratelli PL 4,82% 827 3 Gilberto Segovia PSDB 4,46% 765 4 Celso Capovilla PL 3,98% 684 5 Marinalva Farias PSDB 3,79% 651 6 Nilsinho PSDB 3,07% 528 7 Léo Mecânico PSD 2,96% 509 8 João Paulo do Dinho PP 2,92% 502 9 Professor Pontinha PT 2,70% 464 10 Flavio Manezinho PP 2,46% 422 11 Nado Tozzi PODE 2,13% 366

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.