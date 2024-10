Lista dos vereadores eleitos em Brejo-MA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Brejo, no Maranhão, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contagem dos votos e a revelação dos nomes que ocuparão as cadeiras de vereadores nos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Brejo. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva dos eleitores nas urnas, demonstrando o compromisso da população com o futuro do município.

Enquanto aguardamos a confirmação oficial, já é possível vislumbrar alguns dos prováveis eleitos com base nas informações preliminares. A disputa acirrada reflete a diversidade de opiniões e propostas apresentadas durante a campanha, prometendo uma Câmara Municipal representativa dos diversos setores da sociedade brejense.

Confira a seguir a tabela com os candidatos que, de acordo com os dados apurados pelo TSE, devem ocupar as cadeiras de vereadores na próxima legislatura:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BREJO

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Francisco Torres PV 5,16% 1.104 2 Jocelino da Van PSDB 4,69% 1.002 3 Mayza do Mano PC do B 4,28% 916 4 Gilberto da Saúde PP 4,14% 884 5 Daiane da Saúde PP 3,99% 853 6 Hudson Acs PP 3,85% 822 7 Junior Moraes PDT 3,70% 792 8 Claudia do Léo PT 3,62% 773 9 Professor Marcelo MDB 3,41% 729 10 Lucia Lima PV 3,06% 655 11 Leovanio da Carminha PP 2,98% 638 12 Emerson do Cabo Edvaldo CIDADANIA 2,58% 551 13 Irmão Adriano Barroso UNIÃO 2,15% 460

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.