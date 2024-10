Lista dos vereadores eleitos em Brejo do Piauí-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Brejo do Piauí neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão ansiosos para saber quem serão os novos representantes da cidade.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelaram uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na pequena cidade piauiense. A população está atenta às atualizações, esperando ver quais nomes emergirão como os escolhidos para representar seus interesses nos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Brejo do Piauí, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Laysse Ribeiro PT 16,87% 542 2 Alceano Lima PT 12,04% 387 3 Darles Costa PT 10,77% 346 4 Mayckon Neri PT 8,37% 269 5 Adenilton Torres PT 7,38% 237 6 Genilson Gonçalves PT 6,85% 220 7 Alexandre Chaves PT 6,50% 209 8 Lenilda do Raimundo do Nego PT 6,07% 195 9 Nilda Novais PT 6,01% 193

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, baseando-se no total de votos válidos e no número de cadeiras disponíveis na Câmara. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido obtiver um desempenho geral melhor, garantindo mais cadeiras na distribuição proporcional.