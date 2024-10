Lista dos vereadores eleitos em Brejinho-PE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Brejinho, no interior de Pernambuco, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Brejinho. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Brejinho tem sido acompanhado de perto pelos eleitores, que demonstram grande interesse no futuro político da cidade. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento da comunidade no processo democrático, com debates acalorados sobre as propostas e perfis dos concorrentes ao longo da campanha.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Brejinho são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BREJINHO

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Rossinei REPUBLICANOS 11,00% 694 2 Zan REPUBLICANOS 10,13% 639 3 Galeguinho do Milhão REPUBLICANOS 7,13% 450 4 Felipe de Naldo de Valdin REPUBLICANOS 6,99% 441 5 Tony de Zerivam REPUBLICANOS 6,50% 410 6 Bizu Grampão REPUBLICANOS 5,91% 373 7 Lan de Zé Birro PODE 5,45% 344 8 Francisco de Vera REPUBLICANOS 5,12% 323 9 Ronaldo Delfino PSB 3,98% 251

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O partido ou coligação precisa atingir um número mínimo de votos para ter direito a uma vaga, e a distribuição das cadeiras é feita de acordo com a votação total da legenda. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, caso seu partido tenha obtido uma votação expressiva no geral.