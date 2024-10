Lista dos vereadores eleitos em Boa Vista-PB nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Boa Vista, na Paraíba, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Boa Vista. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Boa Vista tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A corrida eleitoral foi acirrada, com diversos candidatos disputando o voto popular para representar os interesses da cidade no legislativo municipal. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Boa Vista são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Damiao da Saude PSB 8,55% 453 2º Herbert REPUBLICANOS 8,08% 428 3º Neguinho de Melú UNIÃO 7,06% 374 4º Carlos Jovem REPUBLICANOS 6,00% 318 5º Fred Almeida REPUBLICANOS 5,95% 315 6º Zeninho UNIÃO 5,57% 295 7º Aluizio da Farinha REPUBLICANOS 5,51% 292 8º Flávio de Paulo UNIÃO 4,80% 254 9º Wellington Ricardo PSB 3,29% 174

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.