Lista dos vereadores eleitos em Boa Vista do Buricá-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Boa Vista do Buricá neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população local.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelarão os nomes dos vereadores eleitos em Boa Vista do Buricá, uma informação muito aguardada pelos cidadãos que compareceram às urnas para exercer seu direito democrático. A composição da nova legislatura municipal promete trazer mudanças e novas perspectivas para o desenvolvimento da cidade.

Conforme os resultados preliminares, já é possível vislumbrar quem serão os novos ocupantes das cadeiras no Legislativo municipal. Abaixo, apresentamos a lista dos vereadores que, de acordo com a apuração, conquistaram o direito de representar a população buricaense nos próximos quatro anos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BOA VISTA DO BURICÁ

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Berenice Classmann UNIÃO 10,80% 537 2 Antonio Mota PT 9,79% 487 3 Cleu UNIÃO 8,89% 442 4 Wagner Klockner PP 8,48% 422 5 Garoto MDB 5,99% 298 6 Miguel Simon MDB 5,91% 294 7 Marinês UNIÃO 4,93% 245 8 Leandro Fernantes MDB 4,18% 208 9 Zica Hahn PT 2,65% 132

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais recebidos. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso significa que um candidato com menos votos pode, em alguns casos, ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.