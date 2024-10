Lista dos vereadores eleitos em Bela Vista-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Bela Vista – MS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os eleitores belavistenses compareceram às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal, exercendo seu direito democrático e definindo o futuro político da cidade. A disputa acirrada entre os candidatos manteve o interesse da população até o último momento, com muitos cidadãos acompanhando de perto a apuração dos votos.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Bela Vista – MS são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BELA VISTA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Xande Palmieri UNIÃO 5,32% 665 2 Dr. Johnys Basso PSDB 4,65% 581 3 Jeronimo Ferreira PSDB 4,37% 546 4 Geferson Vieira PSDB 3,85% 481 5 Mathaus Lino PSDB 3,64% 455 6 Fleitas PSB 3,26% 408 7 Flavinho Lopes PP 3,06% 383 8 Edinho Duarte REPUBLICANOS 2,88% 360 9 Locutor Jt PODE 2,82% 352 10 Vinicius Godoy REPUBLICANOS 2,75% 344 11 Diogo Murano PP 2,64% 330

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o cálculo leva em conta não apenas os votos individuais, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo, garantindo uma representação proporcional na Câmara Municipal.