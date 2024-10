Lista dos vereadores eleitos em Bela Vista de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Bela Vista de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Bela Vista de Goiás. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) trabalha para apresentar o resultado das eleições 2024.

Os eleitores da cidade comparecem em peso às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal. A participação expressiva demonstra o engajamento da população local com o processo democrático e o desejo de contribuir para o futuro da cidade. Enquanto os votos são contados, candidatos e apoiadores se reúnem em diversos pontos da cidade, aguardando as informações oficiais.

O TSE, responsável pela apuração dos dados, trabalha para garantir a transparência e a confiabilidade do processo eleitoral. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação brasileira. Esta metodologia assegura uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade dos eleitores expressa nas urnas.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Bela Vista de Goiás:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jayson AVANTE 3,52% 636 2 Saul do Nilton PP 3,52% 636 3 Alex do Mototáxi AVANTE 2,76% 498 4 Caio Nathan PP 2,71% 490 5 Arthur Fernandes PL 2,70% 488 6 Asilvo Alves PP 2,65% 479 7 Jonair da Sky NOVO 2,55% 461 8 Diogo Cruvinel PODE 2,44% 440 9 Rubinho PODE 2,42% 437 10 Tio Carlos da Sorveteria PODE 2,32% 418 11 Isac Junior AVANTE 1,91% 345 12 Carlito Carmo MDB 1,70% 307 13 Adriano do Trajano PL 1,68% 304

É importante entender que o sistema de eleição de vereadores no Brasil segue regras específicas determinadas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse sistema visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a distribuição dos votos entre as diferentes legendas.