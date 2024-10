Lista dos vereadores eleitos em Bauru-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Bauru neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Bauru, que promete trazer novidades para o cenário político local nos próximos quatro anos.

Com a apuração em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Bauru começa a ganhar forma. A cidade, conhecida por sua participação ativa na política, aguarda ansiosamente para conhecer os nomes que irão representá-la no Legislativo municipal a partir do próximo ano.

À medida que os números são consolidados, já é possível vislumbrar os prováveis eleitos para o cargo de vereador. Confira abaixo a lista dos candidatos que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BAURU

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Estela Almagro PT 4,48% 7.586 2 Junior Rodrigues PSD 3,80% 6.433 3 Eduardo Borgo NOVO 2,60% 4.398 4 Lokadora PODE 2,33% 3.937 5 Edson Miguel REPUBLICANOS 2,11% 3.571 6 André Maldonado PP 2,00% 3.387 7 Segalla UNIÃO 1,77% 2.992 8 Beto Móveis REPUBLICANOS 1,65% 2.785 9 Cabo Helinho PL 1,64% 2.770 10 Marcelo Afonso PSD 1,64% 2.770 11 Mané Losila MDB 1,58% 2.677 12 Julio Cesar PP 1,56% 2.637 13 Markinho Souza MDB 1,46% 2.464 14 Miltinho Sardin PSD 1,25% 2.120 15 Sandro Bussola MDB 1,23% 2.090 16 Pastor Bira PODE 1,14% 1.936 17 Dário Dudario PSD 1,06% 1.790 18 Emerson Construtor PODE 1,03% 1.749 19 Marcio Teixeira PL 1,01% 1.706 20 Arnaldinho Ribeiro AVANTE 0,99% 1.669 21 Natalino da Pousada PDT 0,81% 1.364

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa complexidade do processo eleitoral reforça a importância do voto consciente e do entendimento do sistema político por parte dos eleitores.