Lista dos vereadores eleitos em Barra do Rio Azul-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Barra do Rio Azul – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e os cidadãos estão atentos para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal.

O resultado das eleições 2024 em Barra do Rio Azul está sendo processado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que é responsável pela contagem oficial dos votos em todo o país. A população local acompanha de perto as atualizações, ansiosa para saber quem serão os vereadores que irão representar seus interesses nos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Barra do Rio Azul, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BARRA DO RIO AZUL

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bagnara PL 9,89% 163 2 Luisinho MDB 8,98% 148 3 Idione MDB 6,13% 101 4 Profe Ieda PL 6,01% 99 5 Sela UNIÃO 5,95% 98 6 Ade PL 5,89% 97 7 Camile PL 5,22% 86 8 Nego PP 5,04% 83 9 Minella PT 4,43% 73

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para a eleição desses representantes baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Essa característica do sistema eleitoral brasileiro visa garantir uma representação mais diversificada na Câmara Municipal.