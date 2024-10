Lista dos vereadores eleitos em Bandeirantes-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Bandeirantes. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos e suas equipes acompanham atentamente cada atualização. A disputa acirrada por uma cadeira no Legislativo municipal mobilizou a cidade nas últimas semanas, com campanhas intensas e debates acalorados sobre os rumos de Bandeirantes.

Os eleitores comparecem às urnas para escolher os nove vereadores que representarão os interesses da população local. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BANDEIRANTES

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Jair Pereira PP 5,76% 313 2 Maisa Ramos PP 5,66% 308 3 Marcelo Abdo PP 5,44% 296 4 Gelson Guimarães PSD 4,62% 251 5 Mario do Dezoito Horas PSDB 4,41% 240 6 Zulene Diniz PSDB 4,27% 232 7 Valdir Péres UNIÃO 3,40% 185 8 Diego Gauber PSD 3,02% 164 9 Dr Cabeça MDB 3,00% 163

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta os votos válidos e o número de cadeiras disponíveis, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.