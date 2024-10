Lista dos vereadores eleitos em Augusto Pestana-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Augusto Pestana neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Augusto Pestana. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

Enquanto aguardam ansiosamente, os cidadãos de Augusto Pestana já começam a especular sobre quem serão os novos representantes na Câmara Municipal. A eleição para vereadores é sempre um momento crucial para a política local, pois estes serão os responsáveis por propor e aprovar leis que afetarão diretamente o dia a dia da população nos próximos quatro anos.

Com os dados oficiais apurados pelo TSE, podemos agora apresentar a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Augusto Pestana:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Kerber PP 12,01% 589 2 Preto Schmidt MDB 9,59% 470 3 Rosane Mainardi PP 9,20% 451 4 Barão PL 8,38% 411 5 Luis Kleinert MDB 8,20% 402 6 Galvao PP 6,24% 306 7 Maria J Scarton MDB 5,81% 285 8 Pimenta PL 5,81% 285 9 Profe Salete PL 5,20% 255

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.