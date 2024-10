Lista dos vereadores eleitos em Aruanã-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Aruanã neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a população local aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Aruanã. A cidade, conhecida por suas belas praias às margens do Rio Araguaia, verá uma nova composição em sua Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Aruanã são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ARUANÃ

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ana Paula Ex-prefeita PL 6,17% 345 2 Aldo PL 5,80% 324 3 Edson da Taboca MDB 4,56% 255 4 Davi Bode DC 4,20% 235 5 Reginaldo Bueno DC 4,04% 226 6 Marcelo Santana PSD 4,03% 225 7 Alex Camelo UNIÃO 3,90% 218 8 Ana Paula do Silvano SOLIDARIEDADE 3,33% 186 9 João Buriti PL 3,04% 170

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta os votos totais recebidos pelos partidos ou coligações, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.