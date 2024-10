Lista dos vereadores eleitos em Aparecida do Rio Doce-GO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Aparecida do Rio Doce – GO, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve divulgará oficialmente os nomes dos vereadores eleitos em Aparecida do Rio Doce. A cidade, que tem uma população estimada em pouco mais de 2.500 habitantes, elegerá 9 vereadores para compor a Câmara Municipal no próximo mandato.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para o cargo de vereador em Aparecida do Rio Doce – GO é a seguinte:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM APARECIDA DO RIO DOCE

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Neuza Maia PP 9,94% 289 2 Maurício da Auto Escola PP 9,63% 280 3 Zeleni PP 8,63% 251 4 Celmar Severino MDB 7,19% 209 5 Rogerio Mota AVANTE 6,98% 203 6 Adão Fernandes PP 6,67% 194 7 Taidão MDB 6,33% 184 8 Professora Elivaine MDB 4,64% 135 9 Elcebio AVANTE 4,20% 122

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, e essas vagas são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro de cada legenda. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha alcançado um quociente eleitoral maior.