Lista dos vereadores eleitos em Alto Boa Vista-MT nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Alto Boa Vista – MT neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Alto Boa Vista. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Alto Boa Vista tem sido ansiosamente aguardado, com os candidatos e suas equipes acompanhando de perto cada atualização. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma disputa acirrada entre os postulantes ao cargo de vereador, refletindo o desejo da população por representantes comprometidos com o desenvolvimento local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Alto Boa Vista são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Alessandra Manicure PSB 7,09% 247 2 Cosme Rite PSB 6,66% 232 3 Irmão Rogerio PSB 6,17% 215 4 Romário da Romatec PODE 4,53% 158 5 Robson Martins PL 4,50% 157 6 Jadson Costa PL 4,10% 143 7 Natanael Mecanico MDB 4,04% 141 8 Adonilson PL 4,04% 141 9 Jumarlei PODE 3,59% 125

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito devido ao desempenho geral de seu partido, garantindo assim uma representação mais diversificada na Câmara Municipal.