Lista dos vereadores eleitos em Almirante Tamandaré do Sul-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Almirante Tamandaré do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

A disputa acirrada pela vereança em Almirante Tamandaré do Sul reflete o engajamento político da população local, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático. Os candidatos, por sua vez, aguardam com apreensão o desfecho deste importante pleito municipal, que definirá a composição do Legislativo para os próximos quatro anos.

À medida que os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o perfil da nova Câmara Municipal. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Almirante Tamandaré do Sul, de acordo com os dados oficiais do TSE:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rosangela Strack PP 11,40% 208 2 Eduardo Grespan PP 8,61% 157 3 Leonardo Toso PSDB 7,40% 135 4 Fabi Denicoló PSDB 6,58% 120 5 Luiz PDT 6,14% 112 6 Gustavo PDT 6,14% 112 7 Vali PDT 5,92% 108 8 Jando PSDB 5,70% 104 9 Guiomar PP 5,15% 94

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, desde que seu partido ou coligação tenha atingido o quociente necessário. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.