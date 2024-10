Lista dos vereadores eleitos em Aldeias Altas-MA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Aldeias Altas – MA, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

Os eleitores de Aldeias Altas compareceram às urnas neste domingo, 6 de outubro, para exercer seu direito democrático e escolher os representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos manteve a população em suspense até o último momento, com muitos fazendo suas apostas sobre quem serão os novos vereadores da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em Aldeias Altas já foi divulgada, trazendo algumas surpresas e confirmando expectativas. Confira abaixo a tabela com os candidatos eleitos, seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ALDEIAS ALTAS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Daniel do Véi Zé PRD 5,78% 860 2º Reneia Ferreira PL 5,39% 801 3º Gilson do Garimpeiro PL 5,23% 777 4º Almeida Adilino PSD 4,56% 678 5º Ivaldo Ximenes PL 4,43% 659 6º Fernanda Bacelar PRD 4,39% 653 7º Gisele Amorim PSB 4,18% 622 8º Chico Velho PRD 4,17% 620 9º Claudiana do Arudar PSD 3,79% 564 10º Luciano PSD 3,18% 473 11º Jerlan Costa PP 2,80% 416

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara Municipal. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação, garantindo uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na cidade.