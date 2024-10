Lista dos vereadores eleitos em Águas da Prata-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Águas da Prata neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes locais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Águas da Prata. A cidade, conhecida por suas águas minerais e belezas naturais, aguarda com grande interesse para saber quem serão os escolhidos para representar os interesses da população nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Águas da Prata são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Dani UNIÃO 7,52% 332 2 Rafael Dezena UNIÃO 5,58% 246 3 Alviles Procopio (vilinho) PV 4,67% 206 4 Cibele do Mercadinho SOLIDARIEDADE 4,08% 180 5 Professor Reginaldo PSD 4,06% 179 6 Suzana Enfermeira PSD 3,65% 161 7 Lucinda PT 3,38% 149 8 Zito UNIÃO 2,58% 114 9 Joao Paulo Jornal Destaque SOLIDARIEDADE 2,47% 109

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Os partidos e coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuídas entre seus candidatos mais votados. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha alcançado o quociente necessário.