Lista dos vereadores eleitos em Acreúna-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Acreúna neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes da cidade no Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Acreúna. A população está ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara pelos próximos quatro anos, representando os interesses da comunidade e trabalhando pelo desenvolvimento local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Acreúna são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ACREÚNA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Julinho da Arantina PSDB 6,83% 855 2 Juarez do Salão UNIÃO 6,64% 832 3 Diego Smith PSDB 4,21% 527 4 Paulo Henrique Pim Pim UNIÃO 3,81% 477 5 Paraibinha da Arantina PSDB 3,80% 476 6 Antonio da Água PSD 3,77% 472 7 Lunayra da Saúde PP 3,73% 467 8 Marta Souza UNIÃO 3,71% 465 9 Helio do Nande PP 2,97% 372 10 Serraria REPUBLICANOS 2,57% 322 11 Lula da Ambulância PT 2,34% 293

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal. Essa regra visa garantir a representatividade dos partidos de acordo com sua votação total.