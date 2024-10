Lista! Veja quem são os suplentes dos vereadores eleitos em Curitiba

Quem assumiria se os 38 vereadores e vereadoras eleitos e reeleitos em Curitiba tivessem que deixar o cargo? Espécie de “reservas”, os suplentes são os próximos da fila, que podem ocupar a cadeira na Câmara Municipal caso aconteça alguma coisa com o vereador eleito.

O suplente de vereador precisa ter alguns requisitos, como fazer parte dos 15 partidos que terão mandato em 2025 e estão entre os mais votados para a Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Ou seja, os partidos que disputaram a eleição, mas não conquistaram nenhuma cadeira no Palácio Rio Branco, não possuem suplentes.

O que é suplente de vereador?

O suplente de vereador é o candidato que, apesar de não ter conquistado votos suficientes para ser eleito diretamente, fica em um “cadastro de reserva”. Tecnicamente, todos os candidatos da lista de um partido ou federação que teve pelo menos um candidato eleito são considerado suplentes pela Justiça Eleitoral, mas a ordem de chamamento é pela ordem de votação.

Quando ocorre uma vacância – quando o cargo é desocupado -, o primeiro suplente da lista é chamado para tomar posse. Isso também vale em situações de renúncia do vereador, quando o suplente é efetivado no mandato. Devido ao sistema de quociente partidário, as federações ou partidos que elegem mais vereadores têm maior probabilidade de convocar suplentes. Uma vez empossado, o suplente assume todas as responsabilidades do cargo, seja de forma temporária ou definitiva.

Quando o suplente de vereador pode assumir o cargo?

O suplente pode ser convocado para ocupar o cargo de vereador caso o titular se ausente, seja afastado temporariamente ou perca o mandato de forma definitiva. Mas é importante ressaltar: para que o suplente assuma o cargo, é necessário que ele e o vereador pertençam à mesma federação ou partido.

Quem são os suplentes do PSD, União e PL em Curitiba

Maior bancada da futura legislatura (2025-2028), o Partido Social Democrático (PSD) terá seis vereadores. Os seis suplentes mais bem votados do partido são Mauro Ignácio, com 6.462 votos; Jornalista Márcio Barros, com 3.675 votos; Amigos do Guerra, com 3.170; Edson do Parolin, com 2.906 votos; Gil Souza, 2.716; e Fabiano Lazarino, 2.419 votos. Da lista de “reservas” do PSD, três não se reelegeram para um novo mandato no Legislativo: Ignácio, Barros e Edson.



O União Brasil (União), que terá a segunda maior bancada em Curitiba, com quatro vereadores eleitos, terá como suplentes mais bem votados Alexandre Leprevost, com 8.655 votos; Mestre Pop, com 4.106; Neemias Portela, 2.315 votos; e João Dias O Popular Linguiça, 1.202 votos. Da relação, Alexandre Leprevost é o vereador que não conseguiu se reeleger para o segundo mandato consecutivo; e Mestre Pop tentava retornar como vereador para o quarto mandato.

Outra bancada com quatro vereadores eleitos na capital paranaense, a do Partido Liberal (PL) ficou com os seguintes “reservas”: Rodrigo Reis, com 5.901 votos; Paulo Melo, com 5.851; Breno Ferreira, 5.018; e Fernando da Padaria, 3.805 votos. Reis tentava a reeleição para o segundo mandato consecutivo, os demais candidatos concorriam para exercer o cargo pela primeira vez.

Conheça os suplentes do PT, Podemos, PP, Novo e Republicanos

A Federação PT-PCdoB-PV, que elegeu três vereadores, terá na suplência imediata três filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT): Matteus Henrique, com 4.445 votos; Andreia de Lima, 4.211 votos; e Professor Hermes Leão, com 3.976.

O Podemos (Pode), também com três eleitos, terá como primeiro e segundo suplentes dois vereadores que não se reelegeram para um novo mandato, Sargento Tânia Guerreiro, com 5.064 votos, e Bruno Pessuti, com 4.779; além de Daniel Godri Junior, que fez 3.202 votos.

Já o Partido Progressista (PP), bancada de três vereadores, terá como reservas imediatos Mauro Bobato, com 4.663 votos; Luciano Carvalho, 3.877 votos; e Oscalino do Povo, com 3.735. Bobato e Oscalino não se reelegeram.

O Partido Novo (Novo), outra bancada que terá três parlamentares a partir de 2025, terá como suplentes prioritários o ex-vereador Rodrigo Marcial, que recebeu 2.324 votos; Ariane Assis, com 2.021 votos; e Leticia Fanini, com 1.443 votos. Na suplência do Republicanos, que também fez três vereadores, estarão Marciano Alves, com 3.578 votos, e não se reelegeu; Marquinhos Magalhães, com 3.268 votos; e Tanaka, 2.580 votos.

Quem serão os suplentes das menores bancadas

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) elegeu dois vereadores e terá na suplência João das 5 Irmãos, com 5.396 votos; e Noemia Rocha, 3.621. Ambos tentaram a reeleição. Já o Partido Democrático Trabalhista (PDT), com dois parlamentares na próxima legislatura, terá na suplência Roberta Cibin, com 4.156 votos; e Professor Mozart, com 2.092. Com uma cadeira garantida, o Partido Renovação Democrática (PRD) terá como suplente Ezequias Barros, que tentou a reeleição para o terceiro mandato e recebeu 5.406 votos.

Estreante na CMC, o Agir, com um vereador eleito, terá na suplência Matheus Mokdese, com 3.511 votos. O Partido da Mulher Brasileira (PMB), que também elegeu um parlamentar, terá Dr. Taffarel Defensor dos Animais na reserva, com 3.400 votos. Já a suplente do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que fez uma vereadora, será Rejani Soldani, com 2.960 votos. E a suplência do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) é de Eloy Nhandewa, que recebeu 2.661 votos.

Lista com os suplentes de vereadores mais bem colocados em Curitiba

Partido Suplente Votação PSD Mauro Ignácio 6462 PSD Jornalista Márcio Barros 3675 PSD Amigos do Guerra 3170 PSD Edson do Parolin 2906 PSD Gil Souza 2716 PSD Fabiano Lazarino 2419 União Brasil Alexandre Leprevost 8655 União Brasil Mestre Pop 4106 União Brasil Neemias Portela 2315 União Brasil João Dias O Popular Linguiça 1202 PL Rodrigo Reis 5901 PL Paulo Melo 5851 PL Breno Ferreira 5018 PL Fernando da Padaria 3805 PT Matteus Henrique 4445 PT Andreia de Lima 4211 PT Professor Hermes Leão 4445 Podemos Sargento Tânia Guerreiro 5064 Podemos Bruno Pessuti 4779 Podemos Daniel Godri Junior 3202 PP Mauro Bobato 4663 PP Luciano Carvalho 3877 PP Oscalino do Povo 3735 Novo Rodrigo Marcial 2324 Novo Ariane Assis 2021 Novo Leticia Fanini 1443 Republicanos Marciano Alves 3578 Republicanos Marquinhos Magalhães 3268 Republicanos Tanaka 2580 MDB João das 5 Irmãos 5396 MDB Noemia Rocha 3621 PDT Roberta Cibin 4156 PDT Professor Mozart 2092 PRD Ezequias Barros 5406 Agir Matheus Mokdese 3511 PMB Dr. Taffarel Defensor dos Animais 3400 PSB Rejani Soldani 2960 PSOL Eloy Nhandewa 2661 Tabela: Câmara Municipal de Curitiba

