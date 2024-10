“Um olhar novo, carinhoso, de mãe e de mulher, para cuidar da cidade”, diz Maria Victória

A candidata do PP à Prefeitura de Curitiba, Maria Victória, votou na manhã deste domingo no Colégio Positivo Júnior, no bairro Mercês, em Curitiba. Em sua segundo tentativa, a candidata não apareceu bem nas pesquisas eleitorais, inclusive na Quaest/RPC divulgada neste sábado (6). A candidata votou ao lado de sua família.

“Hoje é um grande dia, o dia da democracia. Esperamos uma votação bonita. Fizemos uma campanha de alto nível, respeitosa, humana e colocando uma visão diferente para a cidade. Queremos continuar o que está sendo feito de bom, mas trazer esse olhar novo, carinhoso, de mãe e de mulher, para cuidar da cidade e das pessoas”, disse.

A pesquisa Quaest realizou 1.002 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PR-04399/2024.

Rango Barateza! Pérola do Centro Histórico, restaurante que todo curitibano deveria conhecer Até que enfim! Novo contorno de Curitiba: corredor deve desafogar trânsito Novidade Após fechar salas, shopping de Curitiba anuncia volta de cinema