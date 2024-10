TRE faz teste de integridade das urnas eletrônicas em Curitiba

Neste domingo (27), das 8h às 17h, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná TRE-PR) realiza o Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas, no edifício-sede, e o Teste de Integridade com Biometria, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Essas auditorias, assim como ocorrido no primeiro turno das Eleições 2024, têm como objetivo demonstrar a segurança na captação e na contagem dos votos, sem interferir nos resultados do pleito.

O Teste de Integridade simula o funcionamento e a movimentação das Seções Eleitorais: os votos preenchidos nas cédulas de papel, com base no caderno de candidatas e candidatos de cada um dos três municípios, e armazenados em urnas de lonas lacradas serão digitados nas urnas eletrônicas. A contagem dos votos digitais deve corresponder à das cédulas de papel.

As Seções Eleitorais, sorteadas neste sábado (26), que passam por essa auditoria são as seguintes: 136 (146ª Zona Eleitoral – Londrina), 313 (42ª ZE – Londrina), 332 (14ª ZE – Ponta Grossa), 184 (15ª ZE – Ponta Grossa), 058 (174ª ZE – Curitiba), 313 (4ª ZE – Curitiba) e 303 (3ª Zona Eleitoral – Curitiba). O Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas acontece na Escola Judiciária Eleitoral do Paraná (EJE-PR), com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Na PUCPR, o procedimento diferencia-se daquele que ocorre na EJE-PR porque as eleitoras e os eleitores da Seção Eleitoral auditada (713), da 177ª ZE, são convidados, depois de votarem, a desbloquear com a sua biometria uma urna eletrônica idêntica à da sua Seção de origem, posicionada em outra sala. Após a liberação, os votos lançados em cédulas de papel são digitados por servidoras e servidores no equipamento.

Antes do início da votação

Em momento anterior ao início da votação, às 8h, equipes da Justiça Eleitoral, mesárias e mesários realizaram procedimentos que contribuem com a segurança e a transparência do voto. Confira:

Verificou se o sistema da urna eletrônica é o mesmo que foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Realizado nas próprias Seções Eleitorais, o procedimento é feito pelo juiz eleitoral, na presença das entidades fiscalizadoras, do presidente da Seção Eleitoral e dos demais mesários.

Oito Seções Eleitorais, escolhidas ou sorteadas neste sábado (26), passaram por essa auditoria: 359 (178ª ZE – Curitiba), 168 (175ª ZE – Curitiba), 013 (41ª Zona Eleitoral – Londrina), 354 (176ª ZE- Curitiba), 132 (157ª ZE – Londrina), 405 (139ª ZE – Ponta Grossa), 694 (1ª ZE – Curitiba) e 633 (2ª ZE – Curitiba).

Emissão da zerésima

Antes do início da votação, também foi emitida pelas mesárias e pelos mesários, em todas as Seções Eleitorais, a zerésima, relatório que apresenta todas as candidatas e candidatos cadastrados no equipamento e comprova não haver votos computados previamente nas urnas eletrônicas. O documento é assinado pelo presidente da Seção Eleitoral, pelos mesários e por fiscais de partidos, coligações e federações que desejarem.

O Resumo da Zerésima é colocado em local visível a todas as pessoas em cada Seção Eleitoral. Somente depois da emissão desse documento começaram os demais preparativos para o início da votação, como o registro de presença das mesárias e dos mesários e a vistoria do leiaute nos locais, que foram verificados no sábado (26) pelas equipes de roteiristas, conforme previsto no Manual do Mesário.