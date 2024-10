Samuel de Mattos vota em Curitiba e cita falta de democracia

O candidato à prefeitura de Curitiba Samuel de Mattos (PSTU) votou Colégio Bom Jesus, no Centro de Curitiba, na manhã deste domingo (06). Durante o voto, o candidato disse que ficou satisfeito com a campanha que fez pelo partido.

Mattos citou falta de democracia no processo eleitoral e desigualdade entre as candidaturas. “Apesar dessa desigualdade, conseguimos apresentar um projeto revolucionário, socialista para a cidade. Um projeto que é para atender as necessidades de quem precisa trabalhar para sobreviver nessa cidade”, defendeu.

Samuel de Mattos disse ainda que vai continuar na luta, apresentando uma alternativa para os trabalhadores. “Um projeto que enfrenta esses grandes empresários que abocanham parte dos recursos da prefeitura, porque a gente entende que é só dessa forma que enfrentamos esses super ricos para a gente resolver de fato esse problema com a população, como o transporte, saúde, educação, falta de vaga na creche, defesa do meio ambiente”, reforçou.

