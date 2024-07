Rosângela Moro é convidada para ser vice na chapa de Ney Leprevost

A pré-candidatura do deputado federal Ney Leprevost à prefeitura de Curitiba nas eleições 2024 foi confirmada pela direção nacional do União Brasil, que pretende impulsionar o partido nos municípios como uma estratégia para chegar fortalecido ao pleito de 2026.

Para oficializar a pré-candidatura, o União Brasil ainda busca um vice para a chapa de Leprevost. Rueda sugeriu o nome da deputada federal Rosangela Moro, que mudou de domicílio eleitoral em março deste ano e poderá concorrer no Paraná. “Foi uma indicação muito boa. Se ela topar, será a vice”, disse Leprevost à reportagem da Gazeta do Povo. “É uma advogada competente, com ideias boas e ideais humanitários. Acredito que ela seria uma excelente vice”, complementou.

Leia também: Quem são os atuais pré-candidatos a prefeitura de Curitiba? Veja lista!

A deputada, que é esposa de Sergio Moro, ainda não deu uma resposta. De qualquer maneira, Leprevost acredita que contar com o ex-juiz da operação Lava Jato apoiando diretamente a pré-candidatura é um elemento estratégico. “Acredito que o apoio do senador Moro agrega muito o eleitor de centro-direita, o eleitor lava-jatista. É um passo importante”, prosseguiu.

Com a campanha do atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) angariando aliados à coligação — já tem MDB, Republicanos, Podemos, PRD, Avante e Novo, e está perto de oficializar o PL —, o partido de Leprevost tem poucas opções de alianças, exceto da Democracia Cristã, já fechada. Com o anúncio da pré-candidatura, ele espera que novos partidos possam embarcar. “Se contemplarem pessoas com ficha limpa, capacidade de gestão, seriedade, podemos fazer mais algumas alianças até o período final das convenções”, disse.

Em levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, Leprevost aparece em segundo lugar nos dois cenários estimulados em que o nome dele está presente. No primeiro ele soma 13,6% das intenções de voto, tecnicamente empatado na segunda colocação com Luciano Ducci (PSB), que tem 14,9%, e Roberto Requião (Mobiliza), com 12,4%. No cenário 2, ele chega a 14,5%, com Ducci somando 15,4% e Requião com 12,9% da preferência dos eleitores.

Metodologia da pesquisa citada: O levantamento da Paraná Pesquisas foi realizado entre os dias 29 de junho e 3 de julho. Foram entrevistadas 800 pessoas com mais de 16 anos em Curitiba. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o nº PR-04643/2024.

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!