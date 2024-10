Rosane Osaki é a prefeita eleito em Antonina

Rosane Osaki é o nova prefeito de Antonina, no litoral do Paraná. Ela foi eleito ao obter 5999 votos, o que representa 50,01% do total de votos válidos. O segundo colocado nesta disputa para a prefeitura da cidade foi Mônica, que obteve 40,12% dos votos.

Confira o resultado completo das Eleições 2024 em Pontal do Paraná

Rosane Osaki: 50,01% – 5999 votos

Mônica: 40,12% – 4812 votos

Jefferson Fonseca: 5,79% – 694 votos

Prof David: 4,09% – 490 votos

