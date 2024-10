Resultado eleições 2024 Uberaba (MG): Elisa Araújo é eleita

A apuração dos votos para a prefeitura de Uberaba chegou ao fim, e os resultados oficiais foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite deste domingo. Após uma disputa acirrada, Elisa Araújo, do PSD, foi confirmada como a prefeita eleita em Uberaba para o mandato de 2025-2028. A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e a contagem dos votos começou logo em seguida.

Com 100% das urnas apuradas, Elisa Araújo conquistou a vitória com 81.188 votos, o que representa 55,77% do total de votos válidos. A expressiva votação demonstra o forte apoio da população uberabense à candidata do PSD, que se destacou durante a campanha com propostas focadas no desenvolvimento econômico e na melhoria dos serviços públicos.

O resultado das eleições 2024 em Uberaba reflete uma mudança significativa no cenário político local. A vitória de Elisa Araújo representa uma renovação na administração municipal, trazendo novas perspectivas e expectativas para os moradores da cidade. Durante seu discurso de vitória, a prefeita eleita agradeceu o apoio dos eleitores e prometeu trabalhar incansavelmente para atender às demandas da população.

A disputa pela prefeitura de Uberaba foi marcada por debates acalorados e propostas diversas para o futuro da cidade. Os demais candidatos, embora não tenham sido eleitos, contribuíram para um processo democrático rico em ideias e discussões. Agora, com o resultado das eleições 2024 definido, a população aguarda ansiosamente para ver como a nova gestão irá enfrentar os desafios e implementar as mudanças prometidas durante a campanha.