Prefeito eleito em Taubaté-SP nas Eleições 2024

A apuração dos votos para a prefeitura de Taubaté chegou ao fim na noite deste domingo, revelando o nome do novo líder municipal para os próximos quatro anos. Após uma acirrada disputa eleitoral, o prefeito eleito em Taubaté foi Sergio Victor, do partido NOVO, que conquistou a confiança da maioria dos eleitores taubateanos.

Com 97.450 votos, representando 61,98% do total, Sergio Victor se destacou entre os demais candidatos, garantindo uma vitória expressiva nas urnas. O resultado das eleições 2024 foi oficialmente divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) poucas horas após o encerramento da votação, que ocorreu às 17h, no horário de Brasília.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TAUBATÉ

A população de Taubaté compareceu em peso aos locais de votação, demonstrando o forte engajamento cívico da cidade. Os eleitores enfrentaram filas e seguiram os protocolos de segurança para exercer seu direito democrático e escolher o novo gestor municipal.

Com a confirmação do resultado das eleições 2024, Sergio Victor já começou a traçar os primeiros planos para sua gestão à frente da prefeitura. Em seu primeiro pronunciamento como prefeito eleito em Taubaté, ele agradeceu aos eleitores pela confiança depositada e prometeu trabalhar incansavelmente pelo desenvolvimento da cidade e bem-estar de todos os taubateanos.