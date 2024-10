Prefeito eleito em Taboão da Serra-SP nas Eleições 2024

A disputa pela prefeitura de Taboão da Serra chegou ao fim neste domingo, com a apuração dos votos revelando o novo líder municipal. Após uma acirrada corrida eleitoral, o prefeito eleito em Taboão da Serra é Engenheiro Daniel, do partido UNIÃO, que conquistou a confiança dos eleitores com uma expressiva vitória nas urnas.

O resultado das eleições 2024 foi oficialmente divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os números finais mostram que Engenheiro Daniel recebeu um total de 89.386 votos, o que representa 66,27% dos votos válidos. Esta vitória significativa demonstra o forte apoio da população local ao projeto apresentado pelo candidato durante sua campanha.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TABOÃO DA SERRA

A eleição em Taboão da Serra foi marcada por uma participação expressiva dos eleitores, que compareceram em peso às urnas para exercer seu direito democrático. O novo prefeito eleito terá pela frente o desafio de cumprir suas promessas de campanha e trabalhar para o desenvolvimento da cidade nos próximos quatro anos.

Com a conclusão do pleito e a confirmação do resultado das eleições 2024, a população de Taboão da Serra agora aguarda ansiosamente pela posse do novo prefeito e o início de sua gestão. As expectativas são altas para ver como Engenheiro Daniel irá conduzir a prefeitura e implementar as mudanças propostas durante a campanha eleitoral.