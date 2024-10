Prefeito eleito em São José do Rio Preto-SP nas Eleições 2024

A apuração dos votos para a prefeitura de São José do Rio Preto chegou ao fim na noite deste domingo, 27 de outubro de 2024. Após uma disputa acirrada, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a vitória de Coronel Fabio Candido, do PL, como o novo prefeito eleito em São José do Rio Preto. A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e os resultados começaram a ser divulgados logo em seguida.

Com 100% das urnas apuradas, o resultado das eleições 2024 mostrou uma vitória expressiva do candidato do PL. Coronel Fabio Candido conquistou a confiança dos rio-pretenses, obtendo 114.302 votos, o que representa 60,36% do total de votos válidos. A diferença significativa para os demais candidatos demonstra o forte apoio da população à sua proposta de governo.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Os moradores de São José do Rio Preto compareceram em peso às urnas, exercendo seu direito democrático de escolher o novo líder do município. A participação expressiva da população reflete o interesse dos cidadãos em contribuir para o futuro da cidade. O comparecimento às urnas foi considerado alto, evidenciando o engajamento cívico dos eleitores rio-pretenses.

Com a confirmação do resultado das eleições 2024, Coronel Fabio Candido já se prepara para assumir a prefeitura em janeiro do próximo ano. O prefeito eleito agradeceu aos eleitores pela confiança depositada e prometeu trabalhar incansavelmente para atender às expectativas da população. Os próximos passos incluem a formação da equipe de governo e a elaboração de um plano de ação para os primeiros 100 dias de mandato.