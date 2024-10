Prefeito eleito em Petrópolis-RJ nas Eleições 2024

O domingo de eleições em Petrópolis chegou ao fim com uma vitória expressiva nas urnas. Após o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os dados oficiais da apuração, revelando o nome do novo chefe do Executivo municipal. Com 104.778 votos, representando 74,71% do total, Hingo Hammes, do PP, foi escolhido como o novo prefeito eleito em Petrópolis.

A disputa pela prefeitura foi acirrada, mas o candidato do Progressistas conseguiu uma vantagem significativa sobre seus concorrentes. O resultado das eleições 2024 mostrou que a população petropolitana optou por uma mudança na gestão da cidade, depositando suas esperanças em um novo projeto político para os próximos quatro anos.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PETRÓPOLIS

Os moradores da cidade imperial compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento cívico da população. O segundo colocado na disputa obteve 25.029 votos, equivalente a 17,84% do total, enquanto o terceiro mais votado alcançou 10.421 votos, ou 7,43% dos eleitores. A diferença expressiva entre o vencedor e os demais candidatos evidencia a confiança depositada em Hingo Hammes.

Com a confirmação do resultado das eleições 2024, a equipe do prefeito eleito já começa a se preparar para a transição de governo. A expectativa agora se volta para as primeiras medidas que serão anunciadas pelo novo gestor e para a formação da equipe que irá compor o secretariado municipal. A população aguarda ansiosa para ver como o novo prefeito eleito em Petrópolis irá enfrentar os desafios e implementar as propostas apresentadas durante a campanha.