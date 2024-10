Prefeito eleito em Paulista-PE nas Eleições 2024

A população de Paulista foi às urnas neste domingo e escolheu seu novo prefeito para os próximos quatro anos. Após uma disputa acirrada, o resultado das eleições 2024 foi finalmente divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação, que se encerrou às 17h no horário de Brasília, revelou a vitória expressiva de Ramos, do PSDB, como o novo prefeito eleito em Paulista.

Com uma margem significativa, Ramos conquistou a confiança dos eleitores, obtendo 120.228 votos, o que representa 73,36% do total de votos válidos. Este resultado demonstra um forte apoio da população à proposta apresentada pelo candidato durante a campanha eleitoral, sinalizando um desejo de mudança e renovação na gestão municipal.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PAULISTA

A apuração dos votos ocorreu de forma rápida e transparente, com o TSE divulgando as atualizações em tempo real. Os paulistenses acompanharam ansiosamente a contagem, que desde o início já indicava uma tendência favorável ao candidato do PSDB. A vitória de Ramos para a prefeitura foi confirmada ainda na noite de domingo, trazendo alívio e expectativa para seus apoiadores.

Agora, com o resultado das eleições 2024 definido, a cidade de Paulista se prepara para uma nova fase em sua administração. O prefeito eleito em Paulista terá pela frente o desafio de cumprir suas promessas de campanha e atender às expectativas da população que o elegeu com uma votação tão expressiva. Os próximos dias serão de preparação para a transição de governo e definição da equipe que irá compor a nova gestão municipal.