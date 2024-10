Prefeito eleito em Olinda-PE nas Eleições 2024

A apuração dos votos para a prefeitura de Olinda chegou ao fim, e o resultado das eleições 2024 já é conhecido. Após uma disputa acirrada, Mirella Almeida, do PSD, foi eleita a nova prefeita de Olinda. A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e os dados foram apurados e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 111.506 votos, representando 51,38% do total, Mirella conquistou a confiança da maioria dos eleitores olindenses. A vitória foi comemorada por seus apoiadores nas ruas da cidade, que saíram em carreata logo após o anúncio oficial. A prefeita eleita agradeceu a confiança depositada nela e prometeu trabalhar incansavelmente pelo desenvolvimento de Olinda.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM OLINDA

O pleito deste ano foi marcado por uma grande participação popular, com filas nas seções eleitorais desde as primeiras horas da manhã. Os eleitores demonstraram grande interesse em definir os rumos da cidade para os próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos manteve o suspense até o último momento da apuração.

Agora, com o prefeito eleito em Olinda definido, a expectativa se volta para a formação da equipe de governo e as primeiras medidas a serem tomadas pela nova gestão. Mirella Almeida já adiantou que suas prioridades serão as áreas de saúde, educação e geração de empregos. A posse da nova prefeita está marcada para o dia 1º de janeiro de 2025, quando ela assumirá oficialmente o comando da prefeitura.