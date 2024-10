Prefeito eleito em Niterói-RJ nas Eleições 2024

A disputa pela prefeitura de Niterói chegou ao fim neste domingo, com a apuração dos votos revelando o prefeito eleito em Niterói. Após uma acirrada corrida eleitoral, os niteroienses fizeram sua escolha nas urnas, definindo quem irá liderar a cidade pelos próximos quatro anos. A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e os resultados oficiais foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 57,20% dos votos válidos, totalizando 156.067 votos, Rodrigo Neves, do PDT, foi eleito o novo prefeito de Niterói. A vitória expressiva demonstra a confiança depositada pelos eleitores no candidato e em suas propostas para o futuro da cidade. O resultado das eleições 2024 em Niterói reflete o desejo de mudança e renovação manifestado pela população local.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM NITERÓI

A apuração dos votos foi acompanhada de perto por milhares de niteroienses, ansiosos para conhecer o desfecho desta importante decisão para o município. O processo transcorreu de forma tranquila e transparente, com o TSE garantindo a segurança e a integridade do pleito. A participação expressiva dos eleitores reforça o compromisso da população com o futuro da cidade e o fortalecimento da democracia.

Com a definição do prefeito eleito em Niterói, a atenção agora se volta para os desafios que o novo gestor enfrentará à frente da prefeitura. Os moradores aguardam com expectativa as primeiras ações e medidas que serão implementadas para atender às demandas da cidade e melhorar a qualidade de vida da população. O resultado das eleições 2024 marca o início de um novo capítulo na história política de Niterói, com esperanças renovadas para o futuro da cidade.