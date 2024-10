Prefeito eleito em Guarujá (SP) nas Eleições 2024

A apuração dos votos para a prefeitura do Guarujá chegou ao fim, e o resultado das eleições 2024 já é conhecido. Após uma disputa acirrada, Farid Madi, do PODE, foi declarado o novo prefeito eleito em Guarujá. A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e os dados oficiais foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com uma expressiva votação, Farid Madi conquistou a confiança dos eleitores guarujaenses, recebendo 80.631 votos, o que representa 55,74% do total de votos válidos. O candidato vitorioso demonstrou grande popularidade entre os moradores, que depositaram suas esperanças em sua proposta de governo para os próximos quatro anos.

A disputa pela prefeitura foi intensa, com outros candidatos também apresentando propostas para o desenvolvimento da cidade. No entanto, a população do Guarujá optou pela renovação, escolhendo Farid Madi como seu novo representante no executivo municipal. O resultado das eleições 2024 reflete o desejo de mudança dos eleitores.

Agora, com o prefeito eleito em Guarujá definido, a expectativa é grande para o início do novo mandato. Os moradores aguardam ansiosamente para ver como as promessas de campanha serão colocadas em prática e quais serão as primeiras ações do novo gestor à frente da prefeitura. O próximo capítulo da história política do Guarujá começa a ser escrito, e todos os olhos estão voltados para o futuro da cidade.