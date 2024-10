Prefeito eleito em Goiânia-GO nas Eleições 2024

A apuração dos votos para a prefeitura de Goiânia chegou ao fim na noite deste domingo, revelando o nome do novo líder da capital goiana. Após uma disputa acirrada, Mabel, do partido UNIÃO, emergiu como a grande vencedora, conquistando a cadeira de prefeito eleito em Goiânia para os próximos quatro anos. A votação, que se encerrou às 17h no horário de Brasília, mobilizou milhares de eleitores ansiosos para definir o futuro da cidade.

Com 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Mabel alcançou uma expressiva vitória, recebendo 350.065 votos, o que representa 55,54% do total de votos válidos. Este resultado das eleições 2024 demonstra uma clara preferência dos goianienses pela proposta apresentada pela candidata vencedora, que prometeu uma gestão focada no desenvolvimento sustentável e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

O novo prefeito eleito em Goiânia enfrentará grandes desafios à frente da administração municipal, incluindo questões de mobilidade urbana, saúde pública e geração de empregos. Em seu primeiro pronunciamento após a confirmação da vitória, Mabel agradeceu aos eleitores pela confiança depositada e reafirmou seu compromisso em trabalhar incansavelmente pelo progresso da capital.

O pleito deste ano foi marcado por uma participação expressiva dos eleitores, refletindo o engajamento da população com o futuro da cidade. A prefeitura de Goiânia, sob nova direção, terá a missão de atender às expectativas e demandas dos moradores, buscando soluções inovadoras para os desafios urbanos. Com o resultado das eleições 2024 agora definido, a cidade se prepara para um novo capítulo em sua história política e administrativa.