Prefeito eleito em Franca-SP nas Eleições 2024

A população de Franca foi às urnas neste domingo para escolher o novo chefe do Executivo municipal. Após uma acirrada disputa eleitoral, o resultado das eleições 2024 foi finalmente divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 58,64% dos votos válidos, Alexandre Ferreira do MDB foi eleito o novo prefeito de Franca, garantindo sua vaga na prefeitura para os próximos quatro anos.

A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e a contagem dos votos começou logo em seguida. Os dados apurados pelo TSE revelaram que Alexandre Ferreira recebeu um total de 82.856 votos, uma expressiva margem de vitória que demonstra a confiança depositada pelo eleitorado francano no candidato do MDB.

O prefeito eleito em Franca comemorou a vitória ao lado de seus apoiadores e já começou a traçar os primeiros planos para sua gestão. Em seu discurso, Alexandre Ferreira agradeceu aos eleitores e prometeu trabalhar incansavelmente pelo desenvolvimento da cidade. "Estou honrado com a confiança depositada em mim e em nosso projeto. Vamos trabalhar duro para fazer de Franca uma cidade ainda melhor", declarou o novo prefeito.

Com o resultado das eleições 2024 oficializado, a atenção agora se volta para a formação da equipe de governo e as primeiras medidas que serão tomadas pela nova administração. A população francana aguarda com expectativa as mudanças que virão com o novo comando da prefeitura, esperando que o prefeito eleito cumpra suas promessas de campanha e traga melhorias para a qualidade de vida na cidade.