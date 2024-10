Prefeito eleito em Camaçari-BA nas Eleições 2024

A disputa pela prefeitura de Camaçari chegou ao fim neste domingo, 27 de outubro de 2024. Após uma acirrada corrida eleitoral, os moradores da cidade finalmente conheceram o nome do novo gestor municipal. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os dados oficiais da apuração, revelando o prefeito eleito em Camaçari.

Com 50,92% dos votos válidos, totalizando 80.512 votos, Caetano, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi escolhido pela população para comandar o município pelos próximos quatro anos. A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e a contagem dos votos ocorreu de forma rápida e transparente, permitindo que o resultado das eleições 2024 fosse conhecido ainda na noite de domingo.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAMAÇARI

O candidato vitorioso enfrentou uma disputa acirrada, mas conseguiu conquistar a confiança da maioria dos eleitores camaçarienses. Seus adversários obtiveram votações expressivas, demonstrando o alto nível de engajamento da população local no processo democrático. O segundo colocado alcançou cerca de 40% dos votos, enquanto o terceiro ficou com aproximadamente 9% do total.

Agora, com o resultado das eleições 2024 definido, a cidade de Camaçari se prepara para uma nova fase em sua administração municipal. O prefeito eleito terá pela frente o desafio de cumprir suas promessas de campanha e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade. A população aguarda com expectativa as primeiras ações do novo gestor, que assumirá oficialmente a prefeitura em janeiro do próximo ano.