Prefeito eleito em Belo Horizonte-MG nas Eleições 2024

A apuração dos votos para a prefeitura de Belo Horizonte chegou ao fim, e o resultado das eleições 2024 já é conhecido. Após uma disputa acirrada, Fuad Noman, do PSD, foi declarado o prefeito eleito em Belo Horizonte para o próximo mandato. A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e os dados foram apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 100% das urnas apuradas, Fuad Noman conquistou a vitória com 657.019 votos, o que representa 53,74% do total de votos válidos. O candidato vitorioso demonstrou grande força política na capital mineira, superando seus adversários com uma margem considerável de votos.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BELO HORIZONTE

A população belo-horizontina compareceu em peso às urnas, demonstrando o engajamento cívico que caracteriza a cidade. O resultado das eleições 2024 reflete a vontade da maioria dos eleitores, que depositaram sua confiança no projeto apresentado por Fuad Noman e seu partido para os próximos quatro anos à frente da prefeitura.

Agora, com o novo prefeito eleito em Belo Horizonte, a expectativa dos moradores é grande para ver as propostas de campanha se transformarem em ações concretas. A administração municipal terá pela frente o desafio de atender às demandas da população e trabalhar pelo desenvolvimento da capital mineira, mantendo seu status de uma das principais cidades do país.