Prefeito eleito em Barueri-SP nas Eleições 2024

A apuração dos votos para a prefeitura de Barueri chegou ao fim, e o resultado das eleições 2024 já é conhecido. Após uma disputa acirrada, Beto Piteri, do REPUBLICANOS, foi declarado o novo prefeito eleito em Barueri. A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e os dados foram apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com uma vitória expressiva, Beto Piteri conquistou a confiança dos eleitores, recebendo um total de 99.068 votos, o que representa 56,63% dos votos válidos. Esse resultado demonstra um forte apoio da população local às propostas e à trajetória política do candidato vitorioso.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BARUERI

A disputa pela prefeitura foi intensa, com diversos candidatos apresentando suas propostas para o futuro da cidade. No entanto, a experiência e o plano de governo de Beto Piteri parecem ter sido os fatores decisivos para sua eleição. Os eleitores de Barueri compareceram em massa às urnas, demonstrando o compromisso da população com o processo democrático.

Agora, com o resultado das eleições 2024 definido, a expectativa dos moradores de Barueri se volta para os próximos quatro anos de gestão. O prefeito eleito em Barueri, Beto Piteri, terá pela frente o desafio de cumprir suas promessas de campanha e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade. A população aguarda ansiosa para ver como o novo prefeito irá conduzir a administração municipal e quais serão as principais mudanças implementadas durante seu mandato.